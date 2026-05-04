Veracyte Aktie

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WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Veracyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veracyte lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,335 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Veracyte 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 130,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Veracyte einen Umsatz von 114,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,820 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 576,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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