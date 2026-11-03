Ausblick: Veracyte stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Veracyte wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,410 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 131,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,1 Millionen USD aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 593,8 Millionen USD, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net