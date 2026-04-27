Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie

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WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Veralto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veralto präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 3,76 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 5,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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