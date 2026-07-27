Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie

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WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Veralto veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Veralto wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Veralto 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Veralto im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,87 Milliarden USD, gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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