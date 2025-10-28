Ausblick: Verano A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verano A wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,041 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verano A noch -0,160 CAD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 202,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 295,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,137 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,340 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 822,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,20 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at