Ausblick: Verano präsentiert Quartalsergebnisse

Verano wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 200,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 301,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,054 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 828,5 Millionen USD, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at