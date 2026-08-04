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WKN DE: A42D34 / ISIN: US92339H2004

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Verano stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Verano wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,147 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 209,2 Millionen USD für Verano, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 280,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,346 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,960 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 841,1 Millionen USD, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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