Verano Holdings Aktie
WKN DE: A42D34 / ISIN: US92339H2004
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Verano stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Verano wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,147 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 209,2 Millionen USD für Verano, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 280,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,346 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,960 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 841,1 Millionen USD, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verano Holdings Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Verano stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Verano legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Verano Holdings Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Verano Holdings Corp Registered Shs
|0,00
|0,00%