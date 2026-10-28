Verano Holdings Aktie
WKN DE: A42D34 / ISIN: US92339H2004
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Verano zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Verano lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 216,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 279,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,512 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,960 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 861,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verano Holdings Corp Registered Shs
|
28.10.26
|Ausblick: Verano zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Verano präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Verano stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Verano legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Verano Holdings Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Verano Holdings Corp Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.