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WKN DE: A3EHM3 / ISIN: US92337C2035

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Verastem legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Verastem wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,473 USD. Das entspräche einem Gewinn von 64,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,350 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Verastem nach den Prognosen von 10 Analysten 26,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 136,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,2 Millionen USD umgesetzt worden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,627 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 113,5 Millionen USD, gegenüber 30,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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