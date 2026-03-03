Verastem Aktie

Verastem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EHM3 / ISIN: US92337C2035

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Verastem präsentiert Quartalsergebnisse

Verastem lädt am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,523 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,330 USD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 16,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,214 USD, gegenüber -3,660 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 30,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

