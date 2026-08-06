Verastem Aktie
WKN DE: A3EHM3 / ISIN: US92337C2035
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Verastem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Verastem gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,430 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 969,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Verastem einen Umsatz von 2,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,569 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,020 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 101,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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