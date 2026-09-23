VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
23.09.2026 07:01:06
Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor
VERBIO Vereinigte BioEnergie äußert sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,870 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,530 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 30,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 433,4 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 564,0 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,899 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,170 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
12:27
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,80
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.