VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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23.09.2026 07:01:06

Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor

VERBIO Vereinigte BioEnergie äußert sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,870 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,530 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 30,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 433,4 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 564,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,899 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,170 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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