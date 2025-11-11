Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VERBIO Vereinigte BioEnergie wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie noch -0,360 EUR je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll VERBIO Vereinigte BioEnergie nach der Prognose von 1 Analyst 465,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 358,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,059 EUR, gegenüber -2,170 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,74 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,58 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at