Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VERBIO Vereinigte BioEnergie wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll VERBIO Vereinigte BioEnergie in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 538,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 394,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,517 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,170 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,82 Milliarden EUR, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at