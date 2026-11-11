VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

VERBIO Vereinigte BioEnergie gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,500 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 534,8 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 22,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 438,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,87 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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