Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VERBIO Vereinigte BioEnergie öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR gegenüber -0,060 EUR im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent auf 438,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 393,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,084 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,170 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,76 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,58 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
