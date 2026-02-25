Vericel Aktie
WKN DE: A12FU4 / ISIN: US92346J1088
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vericel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vericel wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,391 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,68 Prozent auf 91,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vericel noch 75,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,266 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 274,4 Millionen USD, gegenüber 237,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vericel Corp
|
07:01
|Ausblick: Vericel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Vericel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)