25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vericel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vericel wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,391 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,68 Prozent auf 91,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vericel noch 75,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,266 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 274,4 Millionen USD, gegenüber 237,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

