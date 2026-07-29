Ausblick: Vericel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vericel wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,029 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 72,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,2 Millionen USD in den Büchern standen.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,472 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 332,2 Millionen USD, gegenüber 276,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at