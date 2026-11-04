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WKN DE: A12FU4 / ISIN: US92346J1088

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vericel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vericel lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vericel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,058 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Vericel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,535 USD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 336,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 276,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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