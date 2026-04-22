VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: VeriSign legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
VeriSign wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,87 Prozent auf 425,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 402,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 USD, gegenüber 8,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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