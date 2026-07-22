Ausblick: VeriSign stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VeriSign lässt sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VeriSign die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 433,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 409,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at