Ausblick: VeriSign stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VeriSign lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,35 USD je Aktie gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 395,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei VeriSign für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 424,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,11 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

