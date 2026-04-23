Ausblick: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A lässt sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,355 CNY. Das entspräche einem Gewinn von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,410 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 46,61 Prozent auf 985,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 671,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,755 CNY, gegenüber -1,200 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3,21 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,32 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at