Ausblick: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A noch -0,440 CNY je Aktie verloren.

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 726,5 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,747 CNY, während im vorherigen Jahr noch -1,030 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,75 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,15 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at