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Verisk Analytic a Aktie

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WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Verisk Analytics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Verisk Analytics A wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,93 USD je Aktie gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,07 Prozent auf 804,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 772,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,67 USD, gegenüber 6,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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