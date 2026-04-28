Ausblick: Verisk Analytics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Verisk Analytics A wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent auf 771,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 753,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 3,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at