Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Verisk Analytics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Verisk Analytics A wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verisk Analytics A noch 1,49 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Verisk Analytics A 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 773,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Verisk Analytics A 735,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,94 USD im Vergleich zu 6,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,07 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,88 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Verisk Analytics Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Verisk Analytics Inc (A)
|152,55
|1,19%
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.