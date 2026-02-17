Ausblick: Verisk Analytics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Verisk Analytics A wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verisk Analytics A noch 1,49 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Verisk Analytics A 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 773,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Verisk Analytics A 735,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,94 USD im Vergleich zu 6,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,07 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,88 Milliarden USD.

