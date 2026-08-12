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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Veritone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veritone lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,111 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Veritone noch ein Verlust pro Aktie von -0,540 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Veritone 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 28,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Veritone 24,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,760 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 135,0 Millionen USD, gegenüber 92,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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