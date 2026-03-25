Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Veritone legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Veritone präsentiert am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Veritone in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 34,3 Millionen USD im Vergleich zu 22,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,746 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,980 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 109,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 92,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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