Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Veritone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Veritone lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Veritone die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 25,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,290 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD, gegenüber 92,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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