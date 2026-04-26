Ausblick: Verizon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Verizon wird am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 34,82 Milliarden USD gegenüber 33,49 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 144,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 138,19 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at