Ausblick: Verizon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Verizon präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,18 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Verizon in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 36,09 Milliarden USD im Vergleich zu 35,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD, gegenüber 4,14 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 137,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 134,79 Milliarden USD generiert wurden.
