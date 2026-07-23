Ausblick: Verizon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verizon wird am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 35,16 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,06 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 142,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 138,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at