Ausblick: Verra Mobility A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verra Mobility A wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,330 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 236,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 254,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 988,8 Millionen USD, gegenüber 979,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at