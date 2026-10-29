Ausblick: Verra Mobility A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Verra Mobility A wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass Verra Mobility A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Verra Mobility A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 240,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 261,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 962,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 979,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net