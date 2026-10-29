Verra Mobility a Aktie
WKN DE: A2N7W1 / ISIN: US92511U1025
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Verra Mobility A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Verra Mobility A wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen, dass Verra Mobility A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Verra Mobility A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 240,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 261,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 962,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 979,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
|
29.10.26
|Ausblick: Verra Mobility A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Verra Mobility A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Verra Mobility A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Verra Mobility A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
|2,76
|-6,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.