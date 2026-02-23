Ausblick: Verra Mobility A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Verra Mobility A wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,313 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Verra Mobility A nach den Prognosen von 7 Analysten 241,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 962,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 879,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at