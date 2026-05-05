Ausblick: Verra Mobility A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Verra Mobility A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent auf 223,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 979,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at