Verrica Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A41A98 / ISIN: US92511W2070

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Verrica Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Verrica Pharmaceuticals gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verrica Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 54,88 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,580 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 25,5 Millionen USD, gegenüber 35,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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