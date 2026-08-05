Verrica Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41A98 / ISIN: US92511W2070
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Verrica Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Verrica Pharmaceuticals gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verrica Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 54,88 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,580 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 25,5 Millionen USD, gegenüber 35,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verrica Pharmaceuticals Inc Registered shs
|
05.08.26
|Ausblick: Verrica Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Verrica Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Verrica Pharmaceuticals Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Verrica Pharmaceuticals Inc Registered shs
|4,38
|-2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.