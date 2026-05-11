Ausblick: Verrica Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verrica Pharmaceuticals lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Verrica Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,454 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,60 Prozent erhöht. Damals waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 31,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Verrica Pharmaceuticals einen Umsatz von 3,4 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,680 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 35,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at