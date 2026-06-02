VersaBank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DLL7 / ISIN: CA92512J1066
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02.06.2026 07:01:06
Ausblick: VersaBank Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VersaBank Registered wird am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,348 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,05 Prozent auf 36,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte VersaBank Registered noch 73,1 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CAD im Vergleich zu 0,900 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 155,1 Millionen CAD, gegenüber 304,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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