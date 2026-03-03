VersaBank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DLL7 / ISIN: CA92512J1066

03.03.2026 07:01:06
Ausblick: VersaBank Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
VersaBank Registered öffnet am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,380 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll VersaBank Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 33,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte VersaBank Registered 75,4 Millionen CAD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,87 CAD je Aktie, gegenüber 0,900 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 146,0 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 304,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.




