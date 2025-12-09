VersaBank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DLL7 / ISIN: CA92512J1066
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: VersaBank Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VersaBank Registered präsentiert am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,354 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 55,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,6 Millionen CAD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 CAD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 123,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 294,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
