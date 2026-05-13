Ausblick: Versant Media Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Versant Media Group A wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Versant Media Group A 2,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at