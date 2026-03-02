Versant Media Grou a Aktie
WKN DE: A41RUQ / ISIN: US9252831030
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Versant Media Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Versant Media Group A wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,965 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Versant Media Group A ein EPS von 2,60 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Versant Media Group A nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,72 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,59 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,64 Milliarden USD, gegenüber 7,06 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Versant Media Group Inc Registered Shs -A- When-issued
|
07:01
|Ausblick: Versant Media Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Versant Media Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)