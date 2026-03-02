Ausblick: Versant Media Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Versant Media Group A wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,965 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Versant Media Group A ein EPS von 2,60 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Versant Media Group A nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,72 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,59 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,64 Milliarden USD, gegenüber 7,06 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at