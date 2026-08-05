Ausblick: Versant Media Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Versant Media Group A gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Versant Media Group A 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,23 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD im Vergleich zu 6,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 6,41 Milliarden USD, gegenüber 6,69 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at