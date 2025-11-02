Ausblick: Vertex A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertex A lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,158 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 295,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 191,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,631 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 752,3 Millionen USD, gegenüber 666,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at