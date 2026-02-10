Verte a Aktie
WKN DE: A2P93F / ISIN: US92538J1060
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vertex A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vertex A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertex A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 194,3 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 748,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 666,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Vertex Inc Registered Shs -A-
|
10.02.26
|Ausblick: Vertex A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Vertex A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Vertex A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|GNW-News: Neuer Europachef bei Vertex treibt Produktinnovationen voran und stärkt Lösungen für Compliance (dpa-AFX)
|
23.10.25
|GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt (dpa-AFX)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Vertex A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|GNW-News: Vertex und Kintsugi präsentieren KI-gestützte Lösung zur Steuerautomatisierung: (dpa-AFX)
Analysen zu Vertex Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Vertex Inc Registered Shs -A-
|13,00
|4,00%
