WKN DE: A2P93F / ISIN: US92538J1060

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vertex A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vertex A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertex A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 194,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 748,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 666,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Vertex Inc Registered Shs -A- 13,00 4,00% Vertex Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

