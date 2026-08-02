Ausblick: Vertex Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vertex Pharmaceuticals wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie vermeldet.

24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 3,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at