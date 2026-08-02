Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Vertex Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vertex Pharmaceuticals wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie vermeldet.

24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 3,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten