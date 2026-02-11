Ausblick: Vertex Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertex Pharmaceuticals gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vertex Pharmaceuticals ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,18 Milliarden USD gegenüber 2,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,48 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 11,98 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 10,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at