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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vertex Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

Vertex Pharmaceuticals wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,82 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,20 USD erwirtschaftet wurden.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertex Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,42 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,73 USD je Aktie, gegenüber 15,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 29 Analysten durchschnittlich auf 13,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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